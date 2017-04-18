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    В США объявили награду за информацию о транслировавшем убийство на Facebook

    Ведется расследование по факту убийства

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Полиция американского города Кливленд объявила награду в размере 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке преступника, транслировавшего убийство в прямом эфире в социальной сети Facebook.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом сообщил шеф полиции Кливленда Кельвина Уильямса.

    "На данный момент мы не знаем, где он", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что ведется расследование по факту убийства. Предполагаемым убийцей, по мнению правоохранителей, является Стив Стивенс, который "вооружен и опасен".

    Полиция сообщала, что подозреваемый вел прямую трансляцию убийства на Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены.

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