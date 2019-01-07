В США няня вернула матери мертвого ребенка под видом спящего

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Няня Марисса Титсорт из Уосо, штат Висконсин, вернула мертвого ребенка родителям под видом спящего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает NDTV.

По версии полиции, женщина обнаружила, что двухмесячный мальчик мертв, однако не сообщила об этом родителям, а одела его в теплую одежду и вернула матери. Сначала родители не заметили ничего странного, лишь через некоторое время в машине они поняли, что ребенок не дышит.

Правоохранительные органы установили, что мальчик умер до возвращения к семье. Няня утверждает, что младенец умер по независящим от нее обстоятельствам. Однако судмедэксперты обнаружили на голове ребенка три раны от удара тупым предметом. В отношении Титсорт возбудили дело об умышленном убийстве.

Подозреваемую уже обвиняли в нанесении вреда детям. Ранее одиннадцатимесячный ребенок, за которым она присматривала, получил серьезные травмы головы – женщина объяснила это тем, что он неудачно упал с дивана. Однако врачи опровергли эту версию.

Титсорт растит пятерых детей и беременна шестым.