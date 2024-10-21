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В США несколько человек погибли при крушении вертолета

В США несколько человек погибли при крушении вертолета Несколько человек погибли в результате крушения вертолета в городе Хьюстон в США (штат Техас).
Другие страны
21 октября 2024 г. 10:51
В США несколько человек погибли при крушении вертолета

Несколько человек погибли в результате крушения вертолета в городе Хьюстон в США (штат Техас).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, инцидент произошел вечером 20 октября, когда частный вертолет, на борту которого находились четыре человека, в том числе ребенок, столкнулся с радиовышкой. Указывается, что на месте авиакатастрофы возник пожар.

Согласно информации местной пожарной службы, огонь распространился на три квартала, прежде чем его удалось ликвидировать. Никто из находившихся на земле не пострадал.

Начато расследование случившегося.

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