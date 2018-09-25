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    В США несколько тысяч человек эвакуируют из-за угрозы рекордного наводнения

    © getty

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Власти американского штата Южная Каролина рекомендовали нескольким тысячам человек покинуть свои дома из-за серьезной угрозы наводнения.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает телеканал Fox News.

    Ожидается, что наводнения будут "рекордного масштаба", а также, что уровень воды в некоторых районах поднимется до трех метров. В частности, особую опасность стихия представляет для жителей округа Джорджтаун.

    Ураган "Флоренс", обрушившийся на восточное побережье США почти две недели назад, принес в Южную Каролину обильные дожди. В результате уровень воды в реках значительно поднялся.

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