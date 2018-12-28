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    В США несколько человек стали жертвами сильных снегопадов

    Предупреждения о метелях сохраняются в Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакотах, а также Миннесоте
    © The Telegraph

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Два человека стали жертвами снежных штормов, обрушившихся на часть американских штатов Среднего Запада, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По информации местных СМИ, в результате инцидентов, спровоцированных накануне сильными снегопадами, один человек погиб в штате Канзас, один - в Луизиане.

    Предупреждения о метелях сохраняются в Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакотах, а также Миннесоте. Ожидается сильный ветер.

    Из-за начавшегося 26 декабря снегопада по всей стране были отменены около 800 рейсов, задержаны еще более 6,5 тысячи.

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