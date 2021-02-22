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В США немецких спецназовцев приняли за террористов

В США немецких спецназовцев приняли за террористов Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить
Другие страны
22 февраля 2021 г. 09:40
В США немецких спецназовцев приняли за террористов
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Излишне скрытное поведение двух военнослужащих из элитного подразделения бундесвера, находившихся на учениях в Аризоне, США, едва не спровоцировало дипломатический конфликт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Der Spiegel.

Два бойца, принимавших участие в маневрах, посетили местный госпиталь с целью узнать, смогут ли врачи оказать немецким солдатам помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусом.

Однако из-за того, что посетители клиники не предъявили по требованию медицинского персонала удостоверяющие личность документы, их приняли за террористов, занимающихся подготовкой атаки на больницу. Персонал госпиталя незамедлительно извести ФБР о подозрительных посетителях.

ФБР связалось с посольством ФРГ в Вашингтоне, но там, ввиду высокой секретности, не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне. Лишь после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.

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