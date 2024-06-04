В США нелегальным иммигрантам из Мексики временно откажут в убежище

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегально пересекающим южную границу его страны.

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегально пересекающим южную границу его страны.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, глава американской администрации "запрещает предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекающим южную границу" США. "Эта мера носит непостоянный характер", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой.