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В США нелегальным иммигрантам из Мексики временно откажут в убежище

В США нелегальным иммигрантам из Мексики временно откажут в убежище Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегально пересекающим южную границу его страны.
Другие страны
4 июня 2024 г. 21:48
В США нелегальным иммигрантам из Мексики временно откажут в убежище

Президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, нелегально пересекающим южную границу его страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, глава американской администрации "запрещает предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекающим южную границу" США. "Эта мера носит непостоянный характер", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой.

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