В США неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее

В американском штате Мэн неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее.

В американском штате Мэн неизвестный выиграл $1,3 млрд в лотерее.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press .

Примечательно, что розыгрыш прошел в пятницу, 13 января.

"Обладатель лотерейного билета из штата Мэн будет отмечать очень счастливый новый год после того, как его билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью цифрами, разыгрывавшимися в пятницу вечером — белые шары 30, 43, 45, 46 и 61 плюс золотой мегабол 14", — сообщила пресс-служба компании Mega Millions, которая является оператором лотереи.

По правилам, действующим в Соединенных Штатах, получивший джекпот может либо получить облагаемую налогами часть суммы выигрыша ($723,5 млн) наличными, либо получить большую сумму — но в течение тридцати лет.