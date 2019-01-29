В Техасе в результате перестрелки пострадали пять полицейских

Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ В США полиция Хьюстона проинформировала о перестрелке.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере ведомства.

Отмечается, что подозреваемому удалось ранить пять сотрудников правоохранительных органов.

«На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы», — говорится в посте.

Как уточняется, местным жителям рекомендуют избегать места происшествия.