В Техасе в результате перестрелки пострадали пять полицейских

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Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ В США полиция Хьюстона проинформировала о перестрелке.
Как передает Report, об этом сообщается в твиттере ведомства.
Отмечается, что подозреваемому удалось ранить пять сотрудников правоохранительных органов.
«На данный момент мы можем подтвердить, что пять офицеров полиции были ранены и перевезены в больницы», — говорится в посте.
Как уточняется, местным жителям рекомендуют избегать места происшествия.
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