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В США неизвестный ранил трех полицейских и забаррикадировался в доме

В США неизвестный ранил трех полицейских и забаррикадировался в доме Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина).
Другие страны
5 февраля 2021 г. 20:20
В США неизвестный ранил трех полицейских и забаррикадировался в доме

Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина).

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC, стрелок забаррикадировался в доме.

По сведениям телеканала, перестрелка произошла в ночь с четверга на пятницу, когда правоохранители патрулировали улицы и услышали звуки выстрелов. В результате происшествия двое полицейских получили легкие ранения, еще одному предстоит операция.

По информации полиции, стрелок находится в доме один, с ним ведутся переговоры, информации о его личности пока не приводится.

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