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В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть погибшие

В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть погибшие Жертвами вооруженного нападения в одном из супермаркетов штата Арканзас, в США стали 3 человека, еще 10 получили ранения. 
Другие страны
22 июня 2024 г. 10:59
В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть погибшие

Жертвами вооруженного нападения в одном из супермаркетов штата Арканзас, в США стали 3 человека, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что неизвестный открыл огонь по посетителям, подозреваемый также был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и взят под стражу.

"Я благодарна правоохранительным органам за их быстрые и героические действия по спасению жизней. Я молюсь за жертв и всех тех, кто пострадал от этого ужасного инцидента", - выразила реакцию на произошедшее губернатор штата Арканзас Сара Хакаби Сандерс в социальных сетях.

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