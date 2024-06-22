В США неизвестный открыл стрельбу в супермаркете, есть погибшие

Жертвами вооруженного нападения в одном из супермаркетов штата Арканзас, в США стали 3 человека, еще 10 получили ранения.

Жертвами вооруженного нападения в одном из супермаркетов штата Арканзас, в США стали 3 человека, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что неизвестный открыл огонь по посетителям, подозреваемый также был ранен в ходе перестрелки с полицейскими и взят под стражу.

"Я благодарна правоохранительным органам за их быстрые и героические действия по спасению жизней. Я молюсь за жертв и всех тех, кто пострадал от этого ужасного инцидента", - выразила реакцию на произошедшее губернатор штата Арканзас Сара Хакаби Сандерс в социальных сетях.