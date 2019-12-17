В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, стрелок был ликвидирован.

"Во вторник, 17 декабря 2019 года, поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino… сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений", - сообщает полиция Грейт-Фолс в Facebook. Полицейские начали поиск нападавшего, он был ликвидирован.