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В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля

В США неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный из автомобиля по прохожим в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел поздно вечером в четверг в центральной части города. 

По данным полиции, двое мужчин находились на тротуаре, когда к ним подъехал автомобиль и неизвестный начал по ним стрелять. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них позже скончался.

Полиция опрашивает свидетелей происшествия, идет розыск преступника.

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