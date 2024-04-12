В США не знают сроков вывода своих войск из Ирака

Соединенные Штаты пока не могут прогнозировать сроки и в целом возможность полного вывода своих войск из Ирака.
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"На данном этапе мы не готовы строить догадки относительно того, чем все это закончится", — заявила американская чиновница.
При этом представитель Госдепартамента отметила, что во время визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани этот вопрос будет обсуждаться как одна из ключевых тем.
До этого иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты.
Генсек иракского ополчения Файлак аль-Ваада аль-Садика Шейх Мохаммед аль-Тамими добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также "умные" дроны.