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В США не знают сроков вывода своих войск из Ирака

В США не знают сроков вывода своих войск из Ирака Соединенные Штаты пока не могут прогнозировать сроки и в целом возможность полного вывода своих войск из Ирака.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 06:08
В США не знают сроков вывода своих войск из Ирака

Соединенные Штаты пока не могут прогнозировать сроки и в целом возможность полного вывода своих войск из Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель Госдепартамента высокого ранга.

"На данном этапе мы не готовы строить догадки относительно того, чем все это закончится", — заявила американская чиновница.

При этом представитель Госдепартамента отметила, что во время визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани этот вопрос будет обсуждаться как одна из ключевых тем.

До этого иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты.

Генсек иракского ополчения Файлак аль-Ваада аль-Садика Шейх Мохаммед аль-Тамими добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также "умные" дроны.

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