В США не утихают демонстрации, есть пострадавшие и задержанные - ВИДЕО

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Четыре дня назад в США начались демонстрации в знак протеста против смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в месте предварительного содержания полицейских органов города Миннеаполис.

Спецкор Report сообщает, что акции охватили всю страну от Нью-Йорка до Колорадо, от Вашингтона до Калифорнии.

Тысячи демонстрантов стекаются к полицейским управлениям и на центральные площади в районах Бруклин и Манхеттен Нью-Йорка. В руках они держат многочисленные плакаты с последними словами Джорджа Флойда "Я не могу дышать", лозунгами против полицейского насилия. Полиция построила баррикаду для предотвращения движения демонстрантов к центру. Однако демонстранты сломали стекла полицейских машин. В результате между полицией и демонстрантами произошло столкновение. Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 демонстрантов. С обеих сторон имеются пострадавшие. Полиция для разгона демонстрантов использовала слезоточивый газ.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе комендантский час для предотвращения столкновений, однако его все проигнорировали. Акции протеста в городе продолжаются.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и во многих других городах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появилось видео, в котором видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Президент США Дональд Трамп поручил ФБР и Министерству юстиции ускорить расследование по делу о смерти Джорджа Флойда. 4 полицейских – участников инцидента были уволены, ведется расследование.

Корреспондент: Вюсаля Аббасова