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В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года

В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 03:51
В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года

Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.

Как передает Report, трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против. В него включены положения, которые не поддерживают демократы, а также некоторые республиканцы.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.

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