В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года

Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.
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Документ поддержали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против. В него включены положения, которые не поддерживают демократы, а также некоторые республиканцы.
Федеральному правительству придется приостановить работу, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.