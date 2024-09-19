В США не приняли законопроект о финансировании правительства до марта 2025 года

Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.

Палата представителей Конгресса США полного состава не приняла законопроект о финансировании американского правительства до 28 марта 2025 года.

Как передает Report , трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 202 члена нижней палаты Конгресса, 220 высказались против. В него включены положения, которые не поддерживают демократы, а также некоторые республиканцы.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если до конца сентября не будет принят полноценный бюджет или временное финансирование на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября.