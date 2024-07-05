В США не ожидают заключения сделки Израиля и ХАМАС в ближайшие дни

Соединенные Штаты не ожидают, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет заключено в ближайшие дни.

Соединенные Штаты не ожидают, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет заключено в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Сделка не будет заключена, пока все не будет согласовано. Поэтому я не думаю, что мы объявим о ее заключении в ближайшие дни", - заявил представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что положительная реакция ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня сигнализирует о "выходе из тупика".

По словам чиновника, "сделка структурно теперь полностью совпадает" с предложением Байдена и резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Но порядок ее реализации еще должен быть согласован", - пояснил он, выразив мнение, что этот процесс будет непростым.

Напомним, что ранее Байден обсудил с Нетаньяху усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.