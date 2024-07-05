В США не ожидают заключения сделки Израиля и ХАМАС в ближайшие дни

Соединенные Штаты не ожидают, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет заключено в ближайшие дни.
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"Сделка не будет заключена, пока все не будет согласовано. Поэтому я не думаю, что мы объявим о ее заключении в ближайшие дни", - заявил представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что положительная реакция ХАМАС на последнее предложение о прекращении огня сигнализирует о "выходе из тупика".
По словам чиновника, "сделка структурно теперь полностью совпадает" с предложением Байдена и резолюцией Совета Безопасности ООН.
"Но порядок ее реализации еще должен быть согласован", - пояснил он, выразив мнение, что этот процесс будет непростым.
Напомним, что ранее Байден обсудил с Нетаньяху усилия, направленные на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.