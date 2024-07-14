О нас

В США не нашли связей подозреваемого в покушении на Трампа с экстремистами

В США не нашли связей подозреваемого в покушении на Трампа с экстремистами Правоохранительные органы США пока не обнаружили связей подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями.
Другие страны
14 июля 2024 г. 22:55
В США не нашли связей подозреваемого в покушении на Трампа с экстремистами

Правоохранительные органы США пока не обнаружили связей подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, связи с экстремистами "неизвестны". Однако следователи продолжают расследовать информацию о подозреваемом, изучая все его контакты.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da Trampa güllə atan şəxslə ekstremistlər arasında heç bir əlaqə tapılmayıb

Другие новости из категории

ООН: В результате столкновений на юге Сомали более 40 тыс. человек покинули свои дома
ООН: В результате столкновений на юге Сомали более 40 тыс. человек покинули свои дома
14 июля 2024 г. 23:13
Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям
Фидан: Любой неверный шаг в Газе может привести к непоправимым последствиям
14 июля 2024 г. 20:54
В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства
В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства
14 июля 2024 г. 20:31
В Израиле продлят срок срочной службы в боевых частях армии
В Израиле продлят срок срочной службы в боевых частях армии
14 июля 2024 г. 19:47
Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании
Предвыборный штаб Трампа усилил меры безопасности в офисах его кампании
14 июля 2024 г. 19:28
Украина и Швеция обсуждают поставки истребителей Gripen
Украина и Швеция обсуждают поставки истребителей Gripen
14 июля 2024 г. 19:12
ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
14 июля 2024 г. 18:39
На востоке ДР Конго в бою за город Плуто погибли 26 человек
На востоке ДР Конго в бою за город Плуто погибли 26 человек
14 июля 2024 г. 18:07
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
СМИ: На юго-западе Германии охотник застрелил троих членов семьи
СМИ: На юго-западе Германии охотник застрелил троих членов семьи
14 июля 2024 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi