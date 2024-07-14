В США не нашли связей подозреваемого в покушении на Трампа с экстремистами

Правоохранительные органы США пока не обнаружили связей подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями.

Правоохранительные органы США пока не обнаружили связей подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа с экстремистскими организациями.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

По их словам, связи с экстремистами "неизвестны". Однако следователи продолжают расследовать информацию о подозреваемом, изучая все его контакты.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.