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В США не намерены отменять санкции против министра обороны КНР

В США не намерены отменять санкции против министра обороны КНР Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.
Другие страны
23 мая 2023 г. 00:13
В США не намерены отменять санкции против министра обороны КНР

Администрация США не рассматривает возможность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет, это не так, - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. - Я ограничусь этим. Это не так".

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что администрация рассматривает указанную возможность.

"Это сейчас обсуждается", - ответил Байден на вопрос об отмене или смягчении ограничений. При этом американский президент уточнил, что США не намерены снимать запрет на передачу Китаю материалов и технологий, которые Пекин может использовать для усиления военного потенциала.

Миллера попросили пояснить, означает ли его ответ на брифинге, что он опровергает слова Байдена. "Это совсем не так. Президент Байден также вполне ясно дал понять, что мы не планируем отменить какие-либо санкции в отношении Ли Шанфу или Китая в целом", - отметил он.

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