О нас

В США не исключили отправку Украине военной авиации

В США не исключили отправку Украине военной авиации В Вашингтоне рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства.
Другие страны
21 июля 2022 г. 05:47
В США не исключили отправку Украине военной авиации

В Вашингтоне рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Генерал отметил, что речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов.

"Есть американская техника, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине", - отметил Браун.

По его словам, вопрос отправки Киеву самолетов советского или российского производства в данном случае не рассматривается, так как к подобной технике сложнее найти необходимые запчасти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие
На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие
21 июля 2022 г. 07:19
Байден выделит $2,3 млрд на борьбу с изменениями климата в США
Байден выделит $2,3 млрд на борьбу с изменениями климата в США
21 июля 2022 г. 06:55
Президент США планирует провести телефонный разговор с председателем КНР
Президент США планирует провести телефонный разговор с председателем КНР
21 июля 2022 г. 05:05
Свыше 1000 человек погибли из-за аномальной жары в Португалии
Свыше 1000 человек погибли из-за аномальной жары в Португалии
21 июля 2022 г. 04:28
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
Белый дом прокомментировал слова Байдена в связи с обнаружением у него рака
21 июля 2022 г. 02:54
ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине
ЕС объявил о выделении еще €500 млн на закупки оружия Украине
21 июля 2022 г. 00:58
Премьер Италии Драги может сегодня подать в отставку
Премьер Италии Драги может сегодня подать в отставку
21 июля 2022 г. 00:46
Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги
Сенат Италии выразил доверие премьеру Драги
20 июля 2022 г. 22:42
Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения РФ из-за Украины
Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения РФ из-за Украины
20 июля 2022 г. 21:57
В Каракалпакстане досрочно прекращается действие режима ЧП
В Каракалпакстане досрочно прекращается действие режима ЧП
20 июля 2022 г. 21:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi