В США не исключили отправку Украине военной авиации

В Вашингтоне рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства.

В Вашингтоне рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Генерал отметил, что речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов.

"Есть американская техника, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине", - отметил Браун.

По его словам, вопрос отправки Киеву самолетов советского или российского производства в данном случае не рассматривается, так как к подобной технике сложнее найти необходимые запчасти.