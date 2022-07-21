В США не исключили отправку Украине военной авиации

В Вашингтоне рассматривают возможность поставки на Украину боевых самолетов западного производства.
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Генерал отметил, что речь может идти как об американских истребителях, так и о самолетах европейских оборонных концернов.
"Есть американская техника, есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине", - отметил Браун.
По его словам, вопрос отправки Киеву самолетов советского или российского производства в данном случае не рассматривается, так как к подобной технике сложнее найти необходимые запчасти.