В США не исключили аресты мигрантов в школах

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE) в случае необходимости смогут задерживать нелегальных мигрантов с криминальным прошлым в учебных и медицинских учреждениях.

Сотрудники иммиграционной и таможенной службы (ICE) в случае необходимости смогут задерживать нелегальных мигрантов с криминальным прошлым в учебных и медицинских учреждениях.

Как передает Report со ссылкой на телекомпанию ABC , об этом заявил Томас Хоман, которого новый американский президент Дональд Трамп назначил ответственным за безопасность границ и депортацию нелегалов.

В эфире чиновника попросили объяснить такое решение американских властей и поинтересовались, каких преступников ICE рассчитывает обнаружить в школах.

"Скольким членам преступной группировки MS-13 (Mara Salvatrucha) по 14-17 лет? Многим", - ответил на это Хоман. "Назовите мне другой правоохранительный орган, сотрудникам которого запрещается входить в школы, в кабинеты врачей или медицинские кампусы. Ни одно другое агентство не придерживается таких стандартов. Этим будут заниматься хорошо подготовленные сотрудники, кроме того, когда дело будет касаться таких "чувствительных мест", за операциями будет осуществляться надзор", - добавил он.

"У сотрудников ICE должна быть свобода действий, и если они поймут, что угроза национальной безопасности или угроза общественной безопасности исходит из одного из таких учреждений, то у них должна быть возможность произвести задержание", - убежден Хоман.