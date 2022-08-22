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В США назвали возмутительным освоение Арктики Россией

В США назвали возмутительным освоение Арктики Россией Россия очень активно осваивает Арктику и добывает природные ресурсы со дна Северного Ледовитого океана.
Другие страны
22 августа 2022 г. 10:10
В США назвали возмутительным освоение Арктики Россией

Россия очень активно осваивает Арктику и добывает природные ресурсы со дна Северного Ледовитого океана.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом написала в статье для издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.

Она указала, что за два десятка лет существования Арктического совета Россия начала «агрессивную разведку нефти» в регионе, а также «предъявила возмутительные земельные претензии». Кроме того, Москва делает ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией.

По ее словам, Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и позволил Москве закрепиться в регионе.

«Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — добавила Фрэнси.

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