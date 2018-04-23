В США назвали условия снятия санкций с КНДР

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ США не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации. Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей", — отметила Сандерс.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.