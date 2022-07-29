В США назвали страны, представляющие угрозу в сфере кибербезопасности

Российские киберугрозы представляют для США одну из главных угроз в цифровом пространстве наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
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"Иран, Россия, Китай, КНДР - являются для нас высоким приоритетом в киберсфере", - высказалась советник. Она отметила, что наличие перечисленных стран в списке приоритетов опасностей в цифровом пространстве Вашингтона обусловлено разными причинами.
Ранее Вашингтон и Киев подписали меморандум в сфере кибербезопасности, предусматривающий усиление взаимодействия, а также активизацию обмена информацией в соответствующей сфере.