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В США назвали страны, представляющие угрозу в сфере кибербезопасности

В США назвали страны, представляющие угрозу в сфере кибербезопасности Российские киберугрозы представляют для США одну из главных угроз в цифровом пространстве наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей.
Другие страны
29 июля 2022 г. 04:23
В США назвали страны, представляющие угрозу в сфере кибербезопасности

Российские киберугрозы представляют для США одну из главных угроз в цифровом пространстве наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на заседании Центра новой американской безопасности заявила советник президента США Джо Байдена по кибербезопасности Энн Нойбергер.

"Иран, Россия, Китай, КНДР - являются для нас высоким приоритетом в киберсфере", - высказалась советник. Она отметила, что наличие перечисленных стран в списке приоритетов опасностей в цифровом пространстве Вашингтона обусловлено разными причинами.

Ранее Вашингтон и Киев подписали меморандум в сфере кибербезопасности, предусматривающий усиление взаимодействия, а также активизацию обмена информацией в соответствующей сфере.

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