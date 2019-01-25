В США назвали стоимость содержания ядерного арсенала в ближайшие 10 лет

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Поддержание и модернизация ядерного арсенала США в предстоящее десятилетие обойдется в 494 миллиарда долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует опубликованный в четверг бюджетным отделом конгресса доклад.

"В случае реализации, план в отношении ядерных сил … обойдется в 494 миллиарда долларов в период с 2019 по 2028 год, в среднем чуть меньше 50 миллиардов долларов ежегодно", - говорится в опубликованном на сайте отдела документе.

Доклад составлен на основе бюджетных запросов министерства обороны и министерства энергетики на 2019 финансовый год и, как отмечают его составители, является лишь проекцией. В предыдущий раз аналогичный документ был опубликован в феврале 2017 года: как напоминают его составители, стоимость возросла на 23%, что составляет 94 миллиарда долларов и это обусловлено как временными рамками расчёта, так и "новыми программами модернизации" и "более конкретными планами в отношении систем ядерного командования и контроля".

Согласно тексту доклада, "все ныне имеющиеся атомные силы страны достигают завершения срока своей службы" В их числе авторы доклада упоминают "атомные подводные лодки, запускающие баллистические ракеты, наземные межконтинентальные ракеты, бомбардировщики дальнего действия, несущие бомбы тактические самолеты малой дальности действия, а также ядерные боеголовки, которые доставляют все эти системы".

"Если Соединенные Штаты хотят продолжать использовать эти возможности, в предстоящие два десятилетия все эти компоненты ядерного арсенала должны быть переоборудованы с помощью новых систем", - отмечается в докладе.

Из общей суммы в 494 миллиарда 234 миллиарда долларов пойдут на стратегические системы доставки ядерного оружия, 106 миллиардов потребуется на работу относящихся к министерству энергетики лабораторий и производственных мощностей, исследующих применяющийся в оружии атом. Также 77 миллиардов будет стоить модернизация командования, систем раннего предупреждения и связи минобороны, еще 15 миллиардов потребуется на тактические ядерные системы доставки и тактическое ядерное оружие. 62 миллиарда долларов заложены с учетом средней инфляции в 10-летний период.