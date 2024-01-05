В США назвали причину, по которой не будут оказывать поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов

В США назвали причину, по которой не будут оказывать поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов.

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Соединенные Штаты продолжат оказывать военную поддержку Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Как передает Report , об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы продолжим поддерживать Украину, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах", - сказал Миллер. По его словам, в будущем финансирование Киева со стороны США и их союзников не будет необходимостью, так как цель Запада состоит в том, чтобы Украина сама могла себя всем обеспечивать, в том числе вооружениями. "Но пока мы еще не достигли этого результата, поэтому важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании Украины", - уточнил Миллер. Подпишитесь на наш Telegram канал