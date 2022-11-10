В США назвали причину отказа передать Киеву беспилотники Gray Eagle

Администрация США отказалась передавать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта в Украине.

Администрация США отказалась передавать Киеву беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle из опасений, что это может привести к эскалации конфликта в Украине.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена "не передаст Украине продвинутые БПЛА, несмотря на просьбы Киева", а также представителей обеих партий в американском Конгрессе. Источники издания утверждают, что Пентагон отказал Киеву в поставке дронов MQ-1C Gray Eagle из соображений того, что их передача "может привести к эскалации конфликта и стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России".

Кроме того, отмечают источники издания, представители американской администрации высказывали опасения относительно того, что в ходе боев могут быть "украдены технологии, применяемые" в этой модели БПЛА, речь может идти об установленных на MQ-1C Gray Eagle камерах. Газета при этом подчеркивает, что эти опасения стали не основной причиной отказа США предоставить данный тип вооружений.