В США назвали причину крушения батискафа "Титан" в 2023 году

Береговая охрана США в опубликованном расследовании, посвященном крушению батискафа "Титан" в 2023 году, заявила, что причиной взрыва аппарата стала "неисправная конструкция".

Береговая охрана США в опубликованном расследовании, посвященном крушению батискафа "Титан" в 2023 году, заявила, что причиной взрыва аппарата стала "неисправная конструкция".

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters .

Согласно отчету Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны, которые приводит Reuters, причиной крушения батискафа также стала ошибка компании OceanGate, эксплуатировавшей аппарат.

18 июня 2023 года батискаф "Титан", принадлежащий американской компании OceanGate, потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Все находившиеся на борту пять человек, включая двоих членов экипажа, погибли.