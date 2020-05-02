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В США назвали препарат, который будут использовать против коронавируса

​В США назвали препарат, который будут использовать против коронавирус

Медицинский регулятор США FDA одобрил использование препарата ремдесивир компании Gilead против коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом", - сказал Трамп.

Акции Gilead поднялись на заявлении Трампа, но завершили день все равно со снижением в 4,82%.

Противовирусный препарат ремдесивир в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой заболевания.

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