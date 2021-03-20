В США назвали переговоры с Китаем трудными и откровенными

Переговоры между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) были трудными и откровенными, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином в рамках нормальных дипломатических каналов.

Переговоры между США и КНР в Анкоридже (штат Аляска) были трудными и откровенными, Вашингтон продолжит взаимодействовать с Пекином в рамках нормальных дипломатических каналов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили журналистам после окончания третьей (заключительной) сессии, проходившей в закрытом для прессы режиме, госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы смогли провести очень откровенные переговоры... по широкой тематике", - сказал Блинкен. "Во-первых, мы хотели изложить им серьезную обеспокоенность, которая у нас имеется, по поводу целого ряда действий, которые предпринял Китай,... и мы это сделали. Мы также хотели очень четко изложить свою собственную политику, приоритеты и мировоззрение, и это мы тоже сделали", - подчеркнул госсекретарь.

"Мы ожидали тяжелых и прямых переговоров по широкому спектру вопросов, и именно так и получилось", - добавил в свою очередь Салливан. "Мы трезво смотрели на вещи, когда шли на эти переговоры, и мы трезво смотрим на них по их итогам. Мы вернемся в Вашингтон, чтобы провести оценку ситуации, в которой сейчас находимся, мы продолжим консультироваться с союзниками и партнерами по поводу дальнейших действий, и, конечно же, по (имеющимся) вопросам, начиная Ираном и заканчивая Афганистаном, мы продолжим работать с Китаем по нормальным дипломатическим каналам", - подчеркнул он.