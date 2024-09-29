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В США назвали объем производства снарядов калибра 155 мм

В США назвали объем производства снарядов калибра 155 мм США приближаются к производству 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 23:08
В США назвали объем производства снарядов калибра 155 мм

США приближаются к производству 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц.

Как передает Report, об этом сообщил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж в интервью британскому журналу The Economist.

По его словам, в августе американские заводы произвели 40 тыс. снарядов калибра 155 мм, что на треть больше показателей февраля. Джордж отметил, что через год США рассчитывают ежемесячно производить 100 тыс. таких снарядов.

Он также рассказал, что в прошлом месяце Сухопутные войска США впервые за несколько лет выполнили свой план по набору новобранцев и даже превысили его на 10 тыс. человек.

Генерал подчеркнул, что теперь американская армия должна адаптироваться к технологическим изменениям.

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