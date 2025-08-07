В США назвали ключевого кандидата Трампа на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп рассматривает члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера в качестве ключевого кандидата на пост главы ФРС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Советники Трампа впечатлены готовностью Уоллера проводить политику, основанную на прогнозах, а не на текущих данных, и его глубоким знанием системы Федеральной резервной системы в целом", - говорится в статье.

Также отмечается, что Уоллер уже встречался с командой Трампа по вопросу данной должности. Однако с самим главой Белого дома члена совета управляющих ни разу не виделся, утверждает агентство.

Трамп неоднократно призывал действующего главу ФРС Джерома Пауэлла уйти в отставку. Президент США называет главу ФРС "опоздавшим", поскольку тот отказывается снижать учетную ставку, аргументируя это непредсказуемостью для экономики решений Трампа по импортным пошлинам.