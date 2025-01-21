В США назвали Китай самым главным вызовом безопасности американцев

Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев.
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"Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения американцев это будет самым главным вызовом", - сообщила она.
Отметим, что ранее Элиз Стефаник выразила поддержку решению президента Дональда Трампа вывести страну из системы Всемирной организации здравоохранения, обосновав это тем, что организация потерпела неудачу в борьбе с пандемией коронавируса, поддерживая при этом "ложные" тезисы китайского руководства.