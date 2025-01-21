В США назвали Китай самым главным вызовом безопасности американцев

Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев.

Китай останется самым "главным вызовом" национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник на слушаниях в сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.

"Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения американцев это будет самым главным вызовом", - сообщила она.

Отметим, что ранее Элиз Стефаник выразила поддержку решению президента Дональда Трампа вывести страну из системы Всемирной организации здравоохранения, обосновав это тем, что организация потерпела неудачу в борьбе с пандемией коронавируса, поддерживая при этом "ложные" тезисы китайского руководства.