В США назвали число своих ядерных боеголовок

Арсенал США по состоянию на сентябрь 2023 года включал 3 748 развернутых и резервных ядерных боеголовок.
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"На сентябрь 2023 года арсенал ядерных боеголовок США состоял из 3 748 боеголовок. Это число демонстрирует сокращение арсенала на 88% с максимального показателя (31 255) в конце 1967 финансового года и на 83% с того уровня, который был на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года (22 217)", - сообщили в управлении.
В НУЯБ уточнили, что в последний раз эти сведения публиковали в октябре 2021 года. Согласно приведенной информации, в 2020 году США располагали 3 750 развернутыми и резервными ядерными боеголовками, в 2021 году - 3 713, в 2022 году - 3 768.
"В период с 1994 финансового года по 2023 финансовый год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 года США демонтировали 405 боеголовок. Еще около 2 тыс. ядерных боеголовок сейчас списаны и ожидают демонтажа", - отмечается в документе.
В мае 2022 года Федерация американских ученых представила оценки, согласно которым США имели 3 708 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок мощностью от 5 до 455 килотонн, а также примерно 1 720 списанных и ожидавших демонтажа боеголовок.