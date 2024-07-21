В США назвали число своих ядерных боеголовок

Арсенал США по состоянию на сентябрь 2023 года включал 3 748 развернутых и резервных ядерных боеголовок.

Арсенал США по состоянию на сентябрь 2023 года включал 3 748 развернутых и резервных ядерных боеголовок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

"На сентябрь 2023 года арсенал ядерных боеголовок США состоял из 3 748 боеголовок. Это число демонстрирует сокращение арсенала на 88% с максимального показателя (31 255) в конце 1967 финансового года и на 83% с того уровня, который был на момент падения Берлинской стены в конце 1989 года (22 217)", - сообщили в управлении.

В НУЯБ уточнили, что в последний раз эти сведения публиковали в октябре 2021 года. Согласно приведенной информации, в 2020 году США располагали 3 750 развернутыми и резервными ядерными боеголовками, в 2021 году - 3 713, в 2022 году - 3 768.

"В период с 1994 финансового года по 2023 финансовый год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. С 30 сентября 2020 года США демонтировали 405 боеголовок. Еще около 2 тыс. ядерных боеголовок сейчас списаны и ожидают демонтажа", - отмечается в документе.

В мае 2022 года Федерация американских ученых представила оценки, согласно которым США имели 3 708 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок мощностью от 5 до 455 килотонн, а также примерно 1 720 списанных и ожидавших демонтажа боеголовок.