В США назвали число погибших в авариях с участием Tesla с активной системой Autopilot

С участием электромобилей американской компании Tesla, в которых была включена система электронного помощника водителя Autopilot, с 2019 года произошло 736 ДТП, в результате которых погибли 17 человек.

С участием электромобилей американской компании Tesla, в которых была включена система электронного помощника водителя Autopilot, с 2019 года произошло 736 ДТП, в результате которых погибли 17 человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные Национальной администрацией дорожной безопасности США.

"17 погибших, 736 аварий", - указывается в статье.

В материале также отмечается, что дорожных инцидентов оказалось «намного больше, чем ранее сообщалось». В июне прошлого года власти Соединенных Штатов сообщали, что зарегистрированы три случая гибели людей, непосредственно связанных с данной технологией.

Как заявили автоэксперты, одной из предпосылок увеличения количества подлобных ДТП могли стать новые Tesla решения Tesla о работе системы автопилотирования.