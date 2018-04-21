В США назначили нового первого замсоветника президента по нацбезопасности

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Ветеран трех американских администраций Мира Рикардел назначена первым заместителем советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил в пятницу Белый дом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Рикардел также будет назначена помощником президента.

В отличие от большинства высоких должностей в исполнительной власти, кандидатам в советники президента не нужно утверждение сената.

У Рикардел более чем 20-летний опыт работы в области национальной безопасности. Она занимала должности в госдепартаменте, Пентагоне и министерстве торговли США.