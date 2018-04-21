 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США назначили нового первого замсоветника президента по нацбезопасности

    Рикардел также будет назначена помощником президента

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/  Ветеран трех американских администраций Мира Рикардел назначена первым заместителем советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил в пятницу Белый дом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Рикардел также будет назначена помощником президента. 

    В отличие от большинства высоких должностей в исполнительной власти, кандидатам в советники президента не нужно утверждение сената.

    У Рикардел более чем 20-летний опыт работы в области национальной безопасности. Она занимала должности в госдепартаменте, Пентагоне и министерстве торговли США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi