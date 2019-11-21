В США найдена самодельная бомба на школьной парковке

Самодельное взрывное устройство найдено на парковке школы в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Сотрудник местной полиции Джина Тепуртен сообщила, что сообщение о подозрительном устройстве, найденном на парковке для учеников, поступило во вторник около 11:30 по местному времени (01:30 по Баку 20 ноября). Первым его обнаружил школьный садовник, который отнес его в административное здание школы и сообщил о находке руководству.

Прибывшая на место полиция определила найденный предмет как "самодельное взрывное устройство". После эвакуации школы бомба была обезврежена. Кроме того, в здании был проведен обыск, в результате которого не было найдено других подозрительных устройств. Полиция проводит расследование. Занятия в учебном заведении сегодня продолжатся.