В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности

В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в серийных убийствах женщин, совершенных около 15 лет назад.

В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в серийных убийствах женщин, совершенных около 15 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на CNN, 59-летнего Рекса Хойерманна подозревают в убийствах четырех женщин.

Издание подчеркивает, что ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в убийстве первой степени и по одному пункту обвинения в убийстве второй степени в каждом из трех убийств - Мелиссы Бартелеми в 2009 году, Меган Уотерман и Эмбер Костелло в 2010 году, а также Морин Брейнард-Барнс в 2007 году.

Оперативная группа полиции расследовала его возможную связь с нераскрытым делом, известным как "Четверка Гилго", названным в честь пляжа, где были найдены останки девушек.