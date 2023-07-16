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В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности

В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в серийных убийствах женщин, совершенных около 15 лет назад.
Другие страны
16 июля 2023 г. 19:21
В США нашли подозреваемого в серийных убийствах 15-летней давности

В штате Нью-Йорк задержан подозреваемый в серийных убийствах женщин, совершенных около 15 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на CNN, 59-летнего Рекса Хойерманна подозревают в убийствах четырех женщин.

Издание подчеркивает, что ему было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в убийстве первой степени и по одному пункту обвинения в убийстве второй степени в каждом из трех убийств - Мелиссы Бартелеми в 2009 году, Меган Уотерман и Эмбер Костелло в 2010 году, а также Морин Брейнард-Барнс в 2007 году.

Оперативная группа полиции расследовала его возможную связь с нераскрытым делом, известным как "Четверка Гилго", названным в честь пляжа, где были найдены останки девушек.

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