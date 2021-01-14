В США нашли еще один новый опасный штамм коронавируса

На территории Иллинойса и соседних с ним штатов биологи обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса нового типа. Он отличается повышенной заразностью и не похож на "британскую" разновидность SARS-CoV-2.

На территории Иллинойса и соседних с ним штатов биологи обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса нового типа. Он отличается повышенной заразностью и не похож на "британскую" разновидность SARS-CoV-2.

Как передает Report, статью с описанием нового штамма опубликовала электронная научная библиотека bioRxiv.

"Мы открыли новый штамм коронавируса, 20C-US, первые представители которого появились на юге США еще в конце мая прошлого года. Приобретя пять мутаций, он начал быстро распространяться по США. Сейчас, как мы предполагаем, он стал доминировать на территории всех Соединенных Штатов, однако пока еще не проник в другие страны", – пишут исследователи.

Ранее на этой неделе американские ученые заявили об еще одной разновидности вируса, которую нашли на территории штата Огайо. Он похож на "британскую" разновидность по набору мутаций, но, тем не менее, не связан с ним.