 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Экс-госсекретарь США Джон Керри будет работать в Фонде Карнеги

    На новой должности Керри сфокусируется на решении конфликтов

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри нашел новое место работы. Отныне политик будет трудиться на благо вашингтонского Фонда Карнеги.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", о принятом решении рассказал президент организации Уильям Бернс.

    При этом он отметил необходимость в столь опытном сотруднике.

    "Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги", - рассказал Бернс. Отмечается, что глава фонда ранее работал под руководством экс-госсекретаря.

    Напомним, что администрация Обамы прекратила свою работу после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi