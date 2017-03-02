Экс-госсекретарь США Джон Керри будет работать в Фонде Карнеги

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри нашел новое место работы. Отныне политик будет трудиться на благо вашингтонского Фонда Карнеги.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", о принятом решении рассказал президент организации Уильям Бернс.

При этом он отметил необходимость в столь опытном сотруднике.

"Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги", - рассказал Бернс. Отмечается, что глава фонда ранее работал под руководством экс-госсекретаря.

Напомним, что администрация Обамы прекратила свою работу после вступления в должность президента США Дональда Трампа.