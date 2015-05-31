​В США нашли 11 тел, которые должны были кремировать

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В похоронном бюро в городе Толедо, штат Огайо, нашли 11 тел, которые предполагалось похоронить, но по неизвестной причине этого сделано не было.
Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, это тела десяти взрослых и одного преждевременно родившегося ребенка. Тела должны были кремировать.
Как заявили правоохранители, вскрывать тела не требуется, поскольку люди умерли по «медицинским причинам». По оценкам медиков, телам больше двух недель.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook