​В США нашли 11 тел, которые должны были кремировать

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В похоронном бюро в городе Толедо, штат Огайо, нашли 11 тел, которые предполагалось похоронить, но по неизвестной причине этого сделано не было.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, это тела десяти взрослых и одного преждевременно родившегося ребенка. Тела должны были кремировать.

Как заявили правоохранители, вскрывать тела не требуется, поскольку люди умерли по «медицинским причинам». По оценкам медиков, телам больше двух недель.