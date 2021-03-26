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В США намерены значительно ускорить распространение вакцин от коронавируса

В США намерены значительно ускорить распространение вакцин от коронавируса Соединенные Штаты должны сделать не менее 200 млн прививок от коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации
Другие страны
26 марта 2021 г. 10:11
В США намерены значительно ускорить распространение вакцин от коронавируса

Американские власти рассчитывают значительно нарастить темпы распространения вакцин от нового коронавируса по стране, чтобы осуществить план президента Джо Байдена на первые 100 дней работы новой администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг в интервью телекомпании MSNBC пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты должны сделать не менее 200 млн прививок от нового коронавируса в течение первых 100 дней новой администрации. "Определенно, это амбициозная задача", - отметила Псаки, подчеркнув, что американское руководство уверено в том, что ему удастся справиться с ней.

"Осуществление этого плана потребует постоянного увеличения поставок [вакцин] властям штатов, аптекам, а также тем, кто реализует программы по обеспечению доступа населения к вакцинам по всей стране", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Кроме того, Псаки отметила, что власти намерены наращивать количество мобильных и постоянных пунктов массовой вакцинации.

К настоящему моменту, по сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 26% населения штатов - свыше 87,3 млн человек - получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса, а примерно 14,3% - 47,4 млн человек - прошли полную вакцинацию. В общей сложности в США сделано более 133,3 млн прививок от коронавируса.

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