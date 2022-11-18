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В США намерены принимать меры в отношении других стран за атаки хакеров

В США намерены принимать меры в отношении других стран за атаки хакеров Администрация США намерена принимать меры в отношении других стран, в том числе России, если с их территории хакеры осуществляют атаки, Вашингтон намерен действовать так вне зависимости от статуса диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 00:26
В США намерены принимать меры в отношении других стран за атаки хакеров

Администрация США намерена принимать меры в отношении других стран, в том числе России, если с их территории хакеры осуществляют атаки, Вашингтон намерен действовать так вне зависимости от статуса диалога с Москвой по вопросам кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, отвечая на вопрос ТАСС.

Она напомнила, что в связи с войной в Украине США "приостановили диалог, который велся".

"Мы, безусловно, продолжаем призывать к ответу Россию и другие страны за кибератаки, которые осуществляются с их территории вне зависимости от того, ведется диалог или нет", - сказала она на брифинге в центре Госдепартамента для иностранной прессы.

Нюбергер дала такой ответ на вопрос о том, заинтересована ли американская сторона в указанном диалоге и как его отсутствие может сказываться на безопасности США в этой сфере. Она не уточнила, хочет ли администрация США возобновления данных контактов и как их отсутствие сказывается на безопасности страны в киберсфере.

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