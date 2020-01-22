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В США намерены ограничить въезд для жителей семи стран

В США намерены ограничить въезд для жителей семи стран

Администрация США планирует внести семь стран, включая Белоруссию и Киргизию, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Белоруссии, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден.

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.

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