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В США начнут выплачивать нелегалам по $1 тыс. за возвращение на родину

В США начнут выплачивать нелегалам по $1 тыс. за возвращение на родину Администрация США начнет выплачивать нелегальным мигрантам, который покинут страну по собственной инициативе, по 1 тысяче долларов.
Другие страны
5 мая 2025 г. 20:25
В США начнут выплачивать нелегалам по $1 тыс. за возвращение на родину

Администрация США начнет выплачивать нелегальным мигрантам, который покинут страну по собственной инициативе, по 1 тысяче долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

По данным ведомства, для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена $1 тыс. Кроме того, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70%.

"В настоящее время задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в $17 121", - сказано в заявлении.

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Версия на английском языке US offers $1,000 stipend to encourage migrants to self-deport
Версия на азербайджанском языке ABŞ qanunsuz miqrantların vətənlərinə qayıtmaları üçün 1 000 dollar ödəyəcək

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