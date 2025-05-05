В США начнут выплачивать нелегалам по $1 тыс. за возвращение на родину

Администрация США начнет выплачивать нелегальным мигрантам, который покинут страну по собственной инициативе, по 1 тысяче долларов.

Администрация США начнет выплачивать нелегальным мигрантам, который покинут страну по собственной инициативе, по 1 тысяче долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

По данным ведомства, для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена $1 тыс. Кроме того, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход позволит сократить расходы на депортацию примерно на 70%.

"В настоящее время задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в $17 121", - сказано в заявлении.