О нас

В США начнут продавать первые в мире "умные" пистолеты

В США начнут продавать первые в мире "умные" пистолеты Компания Biofire начнет продавать в США "умные" пистолеты, которые стреляют только когда их в руках держат авторизованные пользователи.
Другие страны
22 марта 2024 г. 06:03
В США начнут продавать первые в мире умные пистолеты

Компания Biofire начнет продавать в США "умные" пистолеты, которые стреляют только когда их в руках держат авторизованные пользователи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

После десятилетий неудачных попыток других производителей вывести на рынок надежный "умный пистолет", стартап из Колорадо Biofire заявил, что к концу месяца отправит свою первую партию 9-мм пистолетов, оснащенных технологиями распознавания отпечатков пальцев и лиц. Первая партия будет отправлена инвесторам компании.

Пистолет будет стоить $1499. Он предназначен для очень конкретной цели: оружие, к которому можно быстро получить доступ для защиты от злоумышленника в доме, но которое не может быть использовано кем-либо посторонним, особенно детьми.

Сторонники контроля над огнестрельным оружием уже давно рассматривают биометрические технологии как способ изменить ситуацию в плане сокращения насилия с применением огнестрельного оружия, отмечает телеканал.

Кай Клопфер, генеральный директор и основатель компании, заявил, что их изобретение надежно и тщательно проверено. Это не просто стандартное огнестрельное оружие с прикрепленными биомеханическими датчиками — когда авторизованный пользователь нажимает на спусковой крючок, он посылает электрический сигнал для выстрела пули, а не полагается на физический спусковой механизм — первое оружие, когда-либо предназначенное для стрельбы таким образом, подчеркивает Biofire.

Пистолет спроектирован таким образом, чтобы позволить до пяти уполномоченным лицам произвести выстрел из оружия сразу после его захвата и отключить спусковой механизм в тот момент, когда оно выйдет из их рук. Биометрическая технология не будет работать, если лица и руки пользователей будут полностью закрыты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da ilk dəfə ağıllı tapançalar satışa çıxarılacaq

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Азербайджан представил песню на Евровидение-2024
Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024"
15 марта 2024 г. 13:25
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi