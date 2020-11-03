В США открылись первые избирательные участки по выборам президента

В США начался основной день всеобщих выборов

В США начался основной день всеобщих выборов, сообщает Report со ссылкой на DW.

Граждане страны избирают президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, 35 членов Сената, а также власти ряда штатов и территорий и местные органы власти.

За пост президента борются нынешний глава американской администрации, 74-летний республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет.

Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи. Все пять местных избирателей проголосовали за Байдена.