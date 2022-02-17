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В США начались проверки в отношении Tesla из-за проблем с системой торможения

В США начались проверки в отношении Tesla из-за проблем с системой торможения Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) начало проверку в отношении компании Tesla из-за выявленных у электромобилей ее производства неполадок в системе торможения.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 17:12
В США начались проверки в отношении Tesla из-за проблем с системой торможения

Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) начало проверку в отношении компании Tesla из-за выявленных у электромобилей ее производства неполадок в системе торможения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Как указывается в релизе, активация системы автопилотирования (ADAS) инициирует резкий процесс торможения у электрокаров Tesla Model 3 и Model Y. В общей сложности ведомство зафиксировало 354 обращения от водителей о подобных неполадках. В их числе есть те, кто столкнулся с указанной проблемой при движении на скоростных магистралях. "[В связи с этим] Управление по проверке дефектов [ODI, ведомство при NHTSA] начинает предварительную проверку, чтобы определить масштаб и серьезность [данной] <...> проблемы", - говорится в тексте документа.

Как уточнили в NHTSA, будут проверены около 416 тыс. электрокаров 2021-2022 годов выпуска.

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Версия на английском языке US investigates Tesla vehicles over unexpected braking reports

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