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В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика Официальный представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 00:08
В США начались летные испытания новейшего стратегического бомбардировщика

Официальный представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что военно-воздушные силы США приступили к летным испытаниям новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По ее словам, испытания являются важным шагом в кампании по тестированию, которую совместно проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412 испытательного крыла.

Это необходимо, чтобы гарантировать устойчивость и дальность полета, а также ударную мощь B-21 в целях сдерживания агрессии и атак против США.

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